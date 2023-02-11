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11 февраля, 13:07

Губернатор Гладков: ВСУ второй раз за день обстреляли Шебекино

Украинские военные второй раз за день обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Один из снарядов попал в дом, который в итоге загорелся. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

  • Загоревшаяся после обстрела Шебекина со стороны ВСУ дача. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Загоревшаяся после обстрела Шебекина со стороны ВСУ дача. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Загоревшаяся после обстрела Шебекина со стороны ВСУ дача. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

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"Повторный обстрел из "Градов" города Шебекино. Самое главное — пострадавших нет. <...> Один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась", — написал он.

Глава региона добавил, что удары пришлись также на территорию другого частного дома, у которого теперь повреждены фасад, кровля и окна, ущерб нанесён и хозпостройкам. Гладков заключил, что оперативные службы уже устраняют последствия обстрела.

Обстрел ВСУ повредил корпус предприятия в белгородском Муроме

Обстрел ВСУ повредил корпус предприятия в белгородском Муроме

Ранее Лайф писал, что сегодня в результате обстрела ВСУ города Шебекино пострадали три человека. Прилёты пришлись, в частности, на территорию промышленного предприятия.

Обложка ©

Telegram / "Настоящий Гладков"

Никита Осипов
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