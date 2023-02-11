Губернатор Гладков: ВСУ второй раз за день обстреляли Шебекино

Украинские военные второй раз за день обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Один из снарядов попал в дом, который в итоге загорелся. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.







"Повторный обстрел из "Градов" города Шебекино. Самое главное — пострадавших нет. <...> Один снаряд прилетел в нежилое домовладение, в результате чего дача загорелась", — написал он.

Глава региона добавил, что удары пришлись также на территорию другого частного дома, у которого теперь повреждены фасад, кровля и окна, ущерб нанесён и хозпостройкам. Гладков заключил, что оперативные службы уже устраняют последствия обстрела.