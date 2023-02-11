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11 февраля, 10:31

Обстрел ВСУ повредил корпус предприятия в белгородском Муроме

Губернатор Гладков: Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области

<p>Под обстрел ВСУ попало предприятие в Белгородской области. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/vvgladkov" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Настоящий Гладков</a></p>

Под обстрел ВСУ попало предприятие в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, на месте работают аварийные бригады и оперативные службы.

Губернатор Гладков: В Белгородской области система ПВО сбила две ракеты

Губернатор Гладков: В Белгородской области система ПВО сбила две ракеты

Ранее Вячеслав Гладков сообщал о том, что в Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект. В результате инцидента никто не пострадал.

Илья Суриков
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Белгородская область

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    Комментарий

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    Pavel Tukabaevсегодня в 10:41

    НАШИ ДЕЙСТВИЯ. Верховный Суд РФ или конституционный? Или Басманный? Или ДНР? Или ЛНР? Или какой? Должен (или может? Или не в состоянии? Или не положено – пиндосы запрещают?) выдать ордера на арест бригадами (командами) специальных служб РФ следующих подельников по делу об организации военных действий и массовых убийствах гражданских лиц: - глав стран «гарантов» Минских соглашений, которые обманывали членов ООН о своей роли в гарантиях (меркль, оланда и т.п.); - министра обороны пиндостана остина за организацию поставок оружия фашистам и участие в определении целей среди инфраструктурных и гражданских объектов ЛДНР и РФ; - гражданина пиндостана байдена, организовавшего и скомандовавшего взорвать имущество РФ (СП-2); А так же всех причастных к враждебной политике в отношении РФ. К вывозу тел подельников с признаками жизни или без оных привлечь транспортные возможности ВМФ и ВКС РФ. Пора начинать действовать. Так победим. Слава России! Я Ведагор

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