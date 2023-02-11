Обстрел ВСУ повредил корпус предприятия в белгородском Муроме
Губернатор Гладков: Под обстрел ВСУ попало село в Белгородской области
Под обстрел ВСУ попало предприятие в Белгородской области. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков
Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия", — написал он в телеграм-канале.
По словам главы региона, на месте работают аварийные бригады и оперативные службы.
Ранее Вячеслав Гладков сообщал о том, что в Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект. В результате инцидента никто не пострадал.