Обстрел ВСУ повредил корпус предприятия в белгородском Муроме

Село Муром Шебекинского городского округа Белгородской области попало под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены фасад и крыша одного из корпусов предприятия", — написал он в телеграм-канале.

По словам главы региона, на месте работают аварийные бригады и оперативные службы.