ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области, пострадавших нет
Губернатор Гладков: Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области
В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате инцидента никто не пострадал.
"В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", — отметил губернатор.
Ранее Лайф рассказывал, что в Брянской области российские системы ПВО сбили украинский беспилотник и отразили очередную атаку ВСУ.
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