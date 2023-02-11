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11 февраля, 07:05

ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области, пострадавших нет

Губернатор Гладков: Беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области

В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате инцидента никто не пострадал.

"В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", — отметил губернатор.

Богомаз: Российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Брянской области

Богомаз: Российские системы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в Брянской области

Ранее Лайф рассказывал, что в Брянской области российские системы ПВО сбили украинский беспилотник и отразили очередную атаку ВСУ.

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Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Артур Белкин
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