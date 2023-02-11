ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области, пострадавших нет

В Белгородской области беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, в результате инцидента никто не пострадал.

"В Яковлевском городском округе беспилотниками был атакован инфраструктурный объект. Жертв и пострадавших нет. Оперативные службы выехали на место для устранения последствий", — отметил губернатор.