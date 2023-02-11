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11 февраля, 11:20

Три человека пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых лёгкой и средней степени тяжести", — заявил Гладков.

  • Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
  • Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"
    Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

Последствия обстрела Шебекина со стороны ВСУ. Фото © Telegram / "Настоящий Гладков"

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Прилёты пришлись на территорию промышленного предприятия, остановочный павильон и несколько автомобилей. На месте происшествия находятся глава городского округа и оперативные службы.

Обстрел ВСУ повредил корпус предприятия в белгородском Муроме

Обстрел ВСУ повредил корпус предприятия в белгородском Муроме

Ранее Лайф сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области. Происшествие обошлось без разрушений и пострадавших.

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Telegram / "Настоящий Гладков"

Артур Белкин
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