Три человека пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области со стороны ВСУ

В результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых лёгкой и средней степени тяжести", — заявил Гладков.







Прилёты пришлись на территорию промышленного предприятия, остановочный павильон и несколько автомобилей. На месте происшествия находятся глава городского округа и оперативные службы.