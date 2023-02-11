Три человека пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области со стороны ВСУ
В результате обстрела ВСУ города Шебекино в Белгородской области пострадали три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, есть трое пострадавших — мужчины. Бригады скорой медицинской помощи доставляют их сейчас в больницу, состояние раненых лёгкой и средней степени тяжести", — заявил Гладков.
Прилёты пришлись на территорию промышленного предприятия, остановочный павильон и несколько автомобилей. На месте происшествия находятся глава городского округа и оперативные службы.
Ранее Лайф сообщал, что беспилотники ВСУ атаковали инфраструктурный объект в Белгородской области. Происшествие обошлось без разрушений и пострадавших.
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