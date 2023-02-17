Женщина тяжело пострадала при обстреле ВСУ города Шебекино под Белгородом
Губернатор Белгородской области Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, пострадала женщина
Город Шебекино Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"По предварительным данным, есть пострадавший — женщина в тяжёлом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте", — написал Гладков в телеграм-канале.
Губернатор добавил, что также есть повреждения линии электропередачи, которые привели к частичному отключению электроэнергии в городе. Специалисты занимаются переключением абонентов на резервные линии. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.
SHOT опубликовал фото с места обстрелов. По данным телеграм-канала, украинские снаряды попали по центру города и рынку. Пострадавшую — 37-летнего парикмахера — госпитализировали.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали около 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении. Также ВС РФ уничтожили две самоходные гаубицы, две боевые бронированные машины и установку РСЗО "Град".