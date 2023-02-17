Женщина тяжело пострадала при обстреле ВСУ города Шебекино под Белгородом

Город Шебекино Белгородской области попал под обстрел со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"По предварительным данным, есть пострадавший — женщина в тяжёлом состоянии. Бригада скорой медицинской помощи находится на месте", — написал Гладков в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что также есть повреждения линии электропередачи, которые привели к частичному отключению электроэнергии в городе. Специалисты занимаются переключением абонентов на резервные линии. Оперативные службы продолжают подомовой обход территории.

Последствия обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Фото © SHOT

SHOT опубликовал фото с места обстрелов. По данным телеграм-канала, украинские снаряды попали по центру города и рынку. Пострадавшую — 37-летнего парикмахера — госпитализировали.

Последствия обстрела города Шебекино со стороны ВСУ. Фото © SHOT