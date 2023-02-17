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17 февраля, 09:42

ВСУ снова обстреляли два приграничных села в Курской области

Курский губернатор Старовойт: Два приграничных села Горналь и Гуево оказались под обстрелом ВСУ

Сразу два приграничных села в Суджанском районе Курской области оказались в пятницу под обстрелом ВСУ. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. Речь идёт о сёлах Горналь и Гуево, численность населения которых составляет около тысячи человек.

"В общей сложности в окрестностях населённых пунктов упало не менее 15 снарядов. Пострадавших нет, каких-либо разрушений не зафиксировано. Ситуация на границе контролируется нашими военными", — сообщил губернатор.

Курское село вновь подверглось атаке со стороны ВСУ

Курское село вновь подверглось атаке со стороны ВСУ

Напомним, что буквально на днях бригада строителей попала под обстрел ВСУ в курском селе Гуево, один человек погиб. А в конце января в селе Горналь ВСУ сбросили взрывное устройство с БПЛА. В результате пострадало два человека.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Марина Калегина
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