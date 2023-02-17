ВСУ снова обстреляли два приграничных села в Курской области

Сразу два приграничных села в Суджанском районе Курской области оказались в пятницу под обстрелом ВСУ. Об этом написал в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт. Речь идёт о сёлах Горналь и Гуево, численность населения которых составляет около тысячи человек.