Бригада строителей попала под обстрел ВСУ в курском селе Гуево, один человек погиб

Украинские военные обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, в результате случившегося один человек погиб. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб", — написал он.

Старовойт добавил, что в результате случившегося другой человек получил ранения, он доставлен в районное медучреждение, в скором времени вертолёт санавиации транспортирует пострадавшего в Курскую областную клиническую больницу. Глава региона пообещал оказать строителю всестороннюю поддержку.