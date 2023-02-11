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11 февраля, 13:49

Бригада строителей попала под обстрел ВСУ в курском селе Гуево, один человек погиб

Украинские военные обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, в результате случившегося один человек погиб. Об этом в телеграм-канале заявил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Суджанском районе со стороны Украины обстреляли бригаду строителей в селе Гуево. К сожалению, один человек из бригады строителей погиб", — написал он.

Старовойт добавил, что в результате случившегося другой человек получил ранения, он доставлен в районное медучреждение, в скором времени вертолёт санавиации транспортирует пострадавшего в Курскую областную клиническую больницу. Глава региона пообещал оказать строителю всестороннюю поддержку.

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Ранее Лайф писал, что в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погибла женщина. Другая местная жительница была зажата разрушенными строительными конструкциями дома.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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