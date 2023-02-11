Женщина погибла и одна пострадала в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Одна женщина погибла и один человек пострадал в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских силовиков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ДНР в телеграм-канале.

Последствия обстрела Петровского района со стороны ВСУ. Видео © Telegram / Типичный Донецк

"В результате обстрела одна женщина погибла на придомовой территории, ещё одна женщина зажата разрушенными строительными конструкциями дома", — говорится в сообщении.

Спасатели деблокировали пострадавшую. Сейчас её жизнь в руках медиков.