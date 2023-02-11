Мэр Донецка Кулемзин: В результате обстрела ВСУ разрушен дом, есть погибшие
Разрушенный дом в Донецке в результате обстрела. Обложка © Telegram / Типичный Донецк
Дом в Петровском районе Донецка разрушен в результате обстрела. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, есть жертвы и пострадавшие.
"В результате обстрела Петровского района в частном доме по ул. Магдебургской есть погибшие и раненые. Дом разрушен. Подробности уточняются", — говорится в посте.
Ранее три человека пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области со стороны ВСУ. Прилёты пришлись на территорию промышленного предприятия, остановочный павильон и несколько автомобилей.