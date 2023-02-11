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11 февраля, 12:34

Мэр Донецка Кулемзин: В результате обстрела ВСУ разрушен дом, есть погибшие

<p>Разрушенный дом в Донецке в результате обстрела. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/itsdonetsk/56879" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Типичный Донецк</a></p>

Разрушенный дом в Донецке в результате обстрела. Обложка © Telegram / Типичный Донецк

Дом в Петровском районе Донецка разрушен в результате обстрела. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр города Алексей Кулемзин. По его словам, есть жертвы и пострадавшие.

"В результате обстрела Петровского района в частном доме по ул. Магдебургской есть погибшие и раненые. Дом разрушен. Подробности уточняются", — говорится в посте.

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Светлана Оперук
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