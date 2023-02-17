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Опубликовано 17 февраля 2023, 12:10

Российские военные уничтожили около 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили около 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате огневого поражения противника группировкой войск "Центр" в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожено около 90 украинских военнослужащих", — отметил представитель ведомства.

Кроме того, ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы и установку РСЗО "Град".

Украинская армия несёт серьёзные потери на двух направлениях
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Ранее Лайф сообщал, что в ходе наступления на Донецком направлении российские военные уничтожили до 200 украинских бойцов за минувшие сутки.

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Vk.com / Минобороны России

Артур Белкин
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