Российские военные уничтожили около 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные за минувшие сутки уничтожили около 90 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении в зоне проведения СВО. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате огневого поражения противника группировкой войск "Центр" в районах населённых пунктов Терны Донецкой Народной Республики, Стельмаховка, Невское и Червоная Диброва Луганской Народной Республики уничтожено около 90 украинских военнослужащих", — отметил представитель ведомства.

Кроме того, ВС РФ уничтожили две боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы и установку РСЗО "Град".