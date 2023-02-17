ВС РФ за сутки уничтожили до 200 украинских военных в ходе наступления на Донецком направлении
Российские войска за сутки уничтожили до 200 украинских военных в ходе наступления на Донецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Донецком направлении в ходе наступательных действий и огня артиллерии южной группировки войск за сутки уничтожено до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20", — отметил он.
Также ВС РФ уничтожили склад 36-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Авдеевки в ДНР.
А накануне Игорь Конашенков сообщил, что в результате наступательных действий было ликвидировано до 135 бойцов ВСУ на Донецком направлении. Также российские военные поразили самоходную гаубицу "Гвоздика" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
Vk.com / Минобороны России