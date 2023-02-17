ВС РФ нанесли удар по предприятиям, снабжавшим ВСУ топливом и боеприпасами
Российские войска 16 февраля нанесли сосредоточенный ракетный удар по предприятиям, которые поставляли ВСУ топливо и боеприпасы, все объекты были поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"16 февраля Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим Вооружённые силы Украины топливом и боеприпасами", — сказал он.
Конашенков отметил, что благодаря атаке удалось нарушить снабжение группировок ВСУ топливом и значительно сократить возможности производства в Незалежной взрывчатых веществ, порохов и твёрдого ракетного топлива.
Ранее Лайф сообщал, что Российская армия ликвидировала до 135 бойцов ВСУ при наступлении на Донецком направлении. Также поражена самоходная гаубица "Гвоздика" и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.
ТАСС / Владимир Гердо