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Опубликовано 17 февраля 2023, 11:13
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ВС РФ нанесли удар по предприятиям, снабжавшим ВСУ топливом и боеприпасами

Российские войска 16 февраля нанесли сосредоточенный ракетный удар по предприятиям, которые поставляли ВСУ топливо и боеприпасы, все объекты были поражены. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"16 февраля Вооружёнными силами Российской Федерации нанесён сосредоточенный ракетный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по предприятиям, обеспечивавшим Вооружённые силы Украины топливом и боеприпасами", — сказал он.

Конашенков отметил, что благодаря атаке удалось нарушить снабжение группировок ВСУ топливом и значительно сократить возможности производства в Незалежной взрывчатых веществ, порохов и твёрдого ракетного топлива.

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Ранее Лайф сообщал, что Российская армия ликвидировала до 135 бойцов ВСУ при наступлении на Донецком направлении. Также поражена самоходная гаубица "Гвоздика" и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

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ТАСС / Владимир Гердо

Варвара Романова
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