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Опубликовано 16 февраля 2023, 11:00

Российская армия ликвидировала до 135 бойцов ВСУ при наступлении на Донецком фронте

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о потерях ВСУ на Донецком направлении за сутки. В результате наступательных действий и огня артиллерии "Южной" группировки войск было ликвидировано до 135 бойцов.

"Уничтожены до 135 украинских военнослужащих, две пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS, три танка, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две гаубицы Д-20 и Д-30," — сказал Конашенков в ходе брифинга.

Также российские военные поразили самоходную гаубицу "Гвоздика" и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. Кроме того, в районе населённого пункта Верхнекаменское ДНР уничтожен cклад с боеприпасами 54-й механизированной бригады ВСУ.

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Ранее Лайф писал, что ВСУ потеряли почти целый батальон на Донецком направлении. В ходе наступления Российская армия ликвидировала почти 200 украинских военных.

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Vk.com / Минобороны России

Николь Вербер
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