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Регион
Опубликовано 15 февраля 2023, 11:56
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ВСУ потеряли почти целый батальон на Донецком фронте

Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 190 военнослужащих

В ходе наступления на Донецком направлении Российской армии удалось ликвидировать до 190 бойцов ВСУ, что почти равняется численности батальона. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих", — сказал он во время брифинга.

Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и американская артиллерийская система М777.

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Российские войска уничтожили восемь украинских диверсионных групп на Купянском направлении

Как уже писал Лайф, за сутки армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил России поразили 87 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Также поражена живая сила и военная техника в 112 районах.

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Getty Images / Diego Herrera Car

Николь Вербер
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