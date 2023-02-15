ВСУ потеряли почти целый батальон на Донецком фронте
Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 190 военнослужащих
В ходе наступления на Донецком направлении Российской армии удалось ликвидировать до 190 бойцов ВСУ, что почти равняется численности батальона. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих", — сказал он во время брифинга.
Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и американская артиллерийская система М777.
Как уже писал Лайф, за сутки армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил России поразили 87 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Также поражена живая сила и военная техника в 112 районах.
Getty Images / Diego Herrera Car