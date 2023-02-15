Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 февраля, 11:56

ВСУ потеряли почти целый батальон на Донецком фронте

Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили до 190 военнослужащих

В ходе наступления на Донецком направлении Российской армии удалось ликвидировать до 190 бойцов ВСУ, что почти равняется численности батальона. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе продолжения наступательных действий и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено до 190 украинских военнослужащих", — сказал он во время брифинга.

Кроме того, были уничтожены две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, три автомобиля, гаубица "Мста-Б" и американская артиллерийская система М777.

Российские войска уничтожили восемь украинских диверсионных групп на Купянском направлении

Российские войска уничтожили восемь украинских диверсионных групп на Купянском направлении

Как уже писал Лайф, за сутки армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск Вооружённых сил России поразили 87 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях. Также поражена живая сила и военная техника в 112 районах.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Car

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Министерство Обороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров