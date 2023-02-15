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15 февраля, 11:44

ВС России поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях

За сутки российским военным удалось поразить 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах", — сказал он в ходе брифинга.

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Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России ликвидировали до ста украинских бойцов и РСЗО "Град" на Краснолиманском направлении. Кроме того, уничтожены гаубица Д-30, три боевые бронированные машины, два автомобиля и установка реактивной системы залпового огня "Град".

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ТАСС / Владимир Гердо

Николь Вербер
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