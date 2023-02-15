ВС России поразили 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях
За сутки российским военным удалось поразить 87 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооружённых сил РФ нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 112 районах", — сказал он в ходе брифинга.
Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России ликвидировали до ста украинских бойцов и РСЗО "Град" на Краснолиманском направлении. Кроме того, уничтожены гаубица Д-30, три боевые бронированные машины, два автомобиля и установка реактивной системы залпового огня "Град".
ТАСС / Владимир Гердо