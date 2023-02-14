Российская авиация сбила украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8
Российская авиация в ходе специальной военной операции сбила украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8. О таких результатах за сутки отчитался в ходе брифинга во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка сбит самолёт Миг-29 и в районе населённого пункта Славянка сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — отметил представитель военного ведомства.
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