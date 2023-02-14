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Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 11:50
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Российская авиация сбила украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8

Российская авиация в ходе специальной военной операции сбила украинский самолёт МиГ-29 и вертолёт Ми-8. О таких результатах за сутки отчитался в ходе брифинга во вторник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Черевковка сбит самолёт Миг-29 и в районе населённого пункта Славянка сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", отметил представитель военного ведомства.

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Напомним, что буквально на днях российские лётчики подбили вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины в небе над Запорожской областью. А ещё один украинский истребитель МиГ-29 был сбит в небе над ДНР.

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Алексей Берковиц
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