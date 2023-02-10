Авиация РФ сбила украинский вертолёт Ми-8 в небе над Запорожской областью

Российские лётчики подбили вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины в небе над Запорожской областью. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Машина упала неподалёку от села Терновка.