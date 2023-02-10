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Опубликовано 10 февраля 2023, 11:57

Авиация РФ сбила украинский вертолёт Ми-8 в небе над Запорожской областью

Российские лётчики подбили вертолёт Ми-8 Вооружённых сил Украины в небе над Запорожской областью. Об этом в ходе брифинга доложил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Машина упала неподалёку от села Терновка.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Терновка Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал Конашенков.

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Накануне Министерство обороны РФ отчиталось об уничтожении украинского истребителя МиГ-29. Российские лётчики подбили его неподалёку от села Новопавловка.

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Максим Плетнёв
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