Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области

Российские войска полностью освободили населённый пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений западной группировки войск полностью освобождён населённый пункт Двуречное Харьковской области", — отметил он.