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Регион
Опубликовано 10 февраля 2023, 11:52
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Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области

Российские войска полностью освободили населённый пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений западной группировки войск полностью освобождён населённый пункт Двуречное Харьковской области", — отметил он.

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О том, что ВС РФ выбили подразделения ВСУ с западных окраин посёлка Двуречное, Минобороны сообщало 4 февраля.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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