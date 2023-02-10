Российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области
Российские войска полностью освободили населённый пункт Двуречное в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений западной группировки войск полностью освобождён населённый пункт Двуречное Харьковской области", — отметил он.
О том, что ВС РФ выбили подразделения ВСУ с западных окраин посёлка Двуречное, Минобороны сообщало 4 февраля.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ