ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 февраля 2023, 10:43

Румыния опровергла полёт неустановленной ракеты через свою территорию

Reuters: Минобороны Румынии не подтвердило нарушение воздушного пространства неизвестной ракетой

Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о пролёте двух неустановленных ракет через воздушное пространство страны и соседней Молдавии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на краткое сообщение представителя ведомства.

"Эти данные не нашли подтверждения", — сказал собеседник.

Кремль ответил на слова Зеленского о перехвате тайного "плана России по захвату Молдавии"
Кремль ответил на слова Зеленского о перехвате тайного "плана России по захвату Молдавии"

Напомним, что ранее в пятницу Министерство обороны Молдавии зафиксировало нарушение воздушного пространства страны. По данным ведомства, границу пересекла некая ракета. После этого в СМИ появилась информация, что неустановленных ракет было две и одна из них якобы нарушила воздушное пространство соседней Румынии. Российского посла в Кишинёве Олега Васнецова из-за инцидента даже вызвали в молдавский МИД.

BannerImage

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Румыния
  • Молдавия
  • Специальная военная операция (СВО)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar