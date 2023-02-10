Румыния опровергла полёт неустановленной ракеты через свою территорию

Министерство обороны Румынии не подтвердило информацию о пролёте двух неустановленных ракет через воздушное пространство страны и соседней Молдавии. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на краткое сообщение представителя ведомства.

Напомним, что ранее в пятницу Министерство обороны Молдавии зафиксировало нарушение воздушного пространства страны. По данным ведомства, границу пересекла некая ракета. После этого в СМИ появилась информация, что неустановленных ракет было две и одна из них якобы нарушила воздушное пространство соседней Румынии. Российского посла в Кишинёве Олега Васнецова из-за инцидента даже вызвали в молдавский МИД.