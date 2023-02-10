Кремль ответил на слова Зеленского о перехвате тайного "плана России по захвату Молдавии"
Песков переадресовал Зеленскому вопрос о "плане РФ по дестабилизации Молдавии"
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Omar Havana
В Кремле не знают, что имел в виду президент Украины Владимир Зеленский, когда говорил о "перехвате российского плана по дестабилизации Молдавии", заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это надо обращаться к господину Зеленскому. Мы не знаем, о чём идёт речь", — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, могут ли эти сообщения являться дезинформацией.
Напомним, вчера Зеленский выступил на саммите ЕС в Брюсселе с утверждением, будто передал молдавской коллеге Майе Санду некий "российский документ" с детальным планом по дестабилизации обстановки в республике. Глава Незалежной похвастался, что не колебался ни минуты, чтобы предупредить об "угрозе" и защитить Кишинёв.