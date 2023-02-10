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10 февраля, 10:04

Минобороны Молдавии заявило о нарушении воздушного пространства ракетой

Министерство обороны Молдавии зафиксировало нарушение воздушного пространства страны: по данным ведомства, границу пересекла некая ракета.

"Ответственные структуры министерства обнаружили в 10:18 утра по местному времени ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над селом Мокра в приднестровском регионе, а затем над селом Косэуць Сорокского района и направилась в сторону Украины", — говорится в заявлении МО Молдавии.

Ведомство подчеркнула, что внимательно следит за ситуацией в регионе.

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А почти месяц назад, 14 января, возле граничащего с Украиной молдавского села Ларга нашли обломки ракеты и её боевую часть с 80 килограммами взрывчатки. Снаряд был уничтожен на месте.


Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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