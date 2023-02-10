Минобороны Молдавии заявило о нарушении воздушного пространства ракетой

"Ответственные структуры министерства обнаружили в 10:18 утра по местному времени ракету, которая пересекла воздушное пространство Республики Молдова над селом Мокра в приднестровском регионе, а затем над селом Косэуць Сорокского района и направилась в сторону Украины", — говорится в заявлении МО Молдавии.