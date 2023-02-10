МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за инцидента с ракетой
Российского посла Васнецова вызвали в молдавский МИД из-за пролёта неопознанной ракеты
МИД Молдавии вызвал российского посла в Кишинёве Олега Васнецова в связи с якобы имевшим место пролётом неопознанной ракеты над территорией страны. Об этом в пятницу проинформировала пресс-служба ведомства.
"Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишинёве Олега Васнецова, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства", — сказано в сообщении.
Ранее Министерство обороны Молдавии зафиксировало нарушение воздушного пространства страны. По данным ведомства, границу пересекла некая ракета. А почти месяц назад, 14 января, возле граничащего с Украиной молдавского села Ларга нашли обломки ракеты и её боевую часть с 80 килограммами взрывчатки. Снаряд был уничтожен на месте.
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