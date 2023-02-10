Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 февраля, 10:20

МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за инцидента с ракетой

Российского посла Васнецова вызвали в молдавский МИД из-за пролёта неопознанной ракеты

МИД Молдавии вызвал российского посла в Кишинёве Олега Васнецова в связи с якобы имевшим место пролётом неопознанной ракеты над территорией страны. Об этом в пятницу проинформировала пресс-служба ведомства.

"Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишинёве Олега Васнецова, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства", сказано в сообщении.

Зеленский поведал о передаче Санду "плана России" по слому и взятию под контроль Молдавии

Зеленский поведал о передаче Санду "плана России" по слому и взятию под контроль Молдавии

Ранее Министерство обороны Молдавии зафиксировало нарушение воздушного пространства страны. По данным ведомства, границу пересекла некая ракета. А почти месяц назад, 14 января, возле граничащего с Украиной молдавского села Ларга нашли обломки ракеты и её боевую часть с 80 килограммами взрывчатки. Снаряд был уничтожен на месте.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Молдавия
  • Специальная военная операция на Украине

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров