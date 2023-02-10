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Опубликовано 10 февраля 2023, 10:20
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МИД Молдавии вызвал посла РФ из-за инцидента с ракетой

Российского посла Васнецова вызвали в молдавский МИД из-за пролёта неопознанной ракеты

МИД Молдавии вызвал российского посла в Кишинёве Олега Васнецова в связи с якобы имевшим место пролётом неопознанной ракеты над территорией страны. Об этом в пятницу проинформировала пресс-служба ведомства.

"Глава Министерства иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску распорядился о срочном вызове посла Российской Федерации в Кишинёве Олега Васнецова, чтобы указать российской стороне на недопустимое нарушение нашего воздушного пространства", сказано в сообщении.

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Ранее Министерство обороны Молдавии зафиксировало нарушение воздушного пространства страны. По данным ведомства, границу пересекла некая ракета. А почти месяц назад, 14 января, возле граничащего с Украиной молдавского села Ларга нашли обломки ракеты и её боевую часть с 80 килограммами взрывчатки. Снаряд был уничтожен на месте.

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Марина Калегина
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