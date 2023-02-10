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10 февраля, 10:42

Российские военные в Курской области ведут огонь по выявленным позициям ВСУ

Губернатор Старовойт: В Курской области ВС России ведут огонь по позициям ВСУ

В Глушковском районе Курской области российские военные ведут огонь по выявленным позициям ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Прошу соблюдать спокойствие", — написал он в своём телеграм-канале.

ВСУ обстреляли из миномётов курский посёлок Краснооктябрьский

ВСУ обстреляли из миномётов курский посёлок Краснооктябрьский

Лайф писал об обстреле села Горналь в Суджанском районе Курской области. По словам Романа Старовойта, обошлось без пострадавших.

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ТАСС / Андрей Рубцов

Матвей Константинов
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