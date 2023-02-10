Российские военные в Курской области ведут огонь по выявленным позициям ВСУ

"В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Прошу соблюдать спокойствие", — написал он в своём телеграм-канале.

А 8 февраля Лайф рассказывал, как в Курской области украинские военные предприняли неожиданную атаку с помощью беспилотника. "Жертвой" диверсии стал куст: дрон кружил над лесом по странной траектории, его резко бросало из стороны в сторону, а вскоре раздался взрыв.