Российские военные в Курской области ведут огонь по выявленным позициям ВСУ

В Глушковском районе Курской области российские военные ведут огонь по выявленным позициям ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Прошу соблюдать спокойствие", — написал он в своём телеграм-канале.