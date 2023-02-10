Российские военные в Курской области ведут огонь по выявленным позициям ВСУ
Губернатор Старовойт: В Курской области ВС России ведут огонь по позициям ВСУ
В Глушковском районе Курской области российские военные ведут огонь по выявленным позициям ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Прошу соблюдать спокойствие", — написал он в своём телеграм-канале.
А 8 февраля Лайф рассказывал, как в Курской области украинские военные предприняли неожиданную атаку с помощью беспилотника. "Жертвой" диверсии стал куст: дрон кружил над лесом по странной траектории, его резко бросало из стороны в сторону, а вскоре раздался взрыв.
ТАСС / Андрей Рубцов