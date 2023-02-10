Российские военные в Курской области ведут огонь по выявленным позициям ВСУ
Губернатор Старовойт: В Курской области ВС России ведут огонь по позициям ВСУ
В Глушковском районе Курской области российские военные ведут огонь по выявленным позициям ВСУ, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В Глушковском районе наши военные ведут огонь по выявленным точкам расположения ВСУ. Прошу соблюдать спокойствие", — написал он в своём телеграм-канале.
Лайф писал об обстреле села Горналь в Суджанском районе Курской области. По словам Романа Старовойта, обошлось без пострадавших.
Обложка ©
ТАСС / Андрей Рубцов