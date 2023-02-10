Российская армия не дала украинским диверсантам высадиться на левобережье Днепра
Минобороны РФ: Попытка высадки украинских диверсантов на левобережье в Херсонской области успешно отражена
Украинские диверсанты попытались высадиться на левобережье Днепра в Херсонской области, но были обнаружены с помощью беспилотников и нейтрализованы. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба Министерства обороны.
"Разведчики с помощью беспилотного летательного аппарата обнаружили ДРГ, совершающую очередную безуспешную попытку подхода на лодке к левобережью Днепра, которое обороняют подразделения российских десантников и мотострелков", — отметили в ведомстве.
Координаты неприятеля были переданы командному пункту, а вскоре личный состав с подготовленных позиций уничтожил приближавшуюся к берегу лодку с диверсантами.
Накануне сообщалось, что на Донецком направлении во время наступательных действий южной группировки войск ВС РФ за сутки ликвидировано более 70 бойцов ВСУ. А на Купянском направлении российские войска пресекли действия четырёх ДРГ и уничтожили 50 бойцов ВСУ.
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