ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 14 февраля 2023, 11:53
4374

ВС России уничтожили до 100 бойцов ВСУ и РСЗО "Град" на Краснолиманском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении.

"В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Терны, Красный Лиман ДНР, Стельмаховка ЛНР и Серебрянского лесничества", — сказал он в ходе брифинга.

По данным Минобороны РФ, за сутки было уничтожено до ста бойцов ВСУ, гаубица Д-30, три боевые бронированные машины, два автомобиля и установка реактивной системы залпового огня "Град".

Российские военные поразили пункт ремонта техники бригады ВСУ вблизи Славянска в ДНР
Российские военные поразили пункт ремонта техники бригады ВСУ вблизи Славянска в ДНР

Ранее Лайф сообщал, что в результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" ВСУ лишились более 80 военных и гаубицы Д-30 на Краснолиманском направлении. Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Николь Вербер
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Игорь Конашенков
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar