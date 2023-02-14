ВС России уничтожили до 100 бойцов ВСУ и РСЗО "Град" на Краснолиманском направлении

Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении.

"В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Терны, Красный Лиман ДНР, Стельмаховка ЛНР и Серебрянского лесничества", — сказал он в ходе брифинга.

По данным Минобороны РФ, за сутки было уничтожено до ста бойцов ВСУ, гаубица Д-30, три боевые бронированные машины, два автомобиля и установка реактивной системы залпового огня "Град".