ВС России уничтожили до 100 бойцов ВСУ и РСЗО "Град" на Краснолиманском направлении
Официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о новых потерях ВСУ на Краснолиманском направлении.
"В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Терны, Красный Лиман ДНР, Стельмаховка ЛНР и Серебрянского лесничества", — сказал он в ходе брифинга.
По данным Минобороны РФ, за сутки было уничтожено до ста бойцов ВСУ, гаубица Д-30, три боевые бронированные машины, два автомобиля и установка реактивной системы залпового огня "Град".
Ранее Лайф сообщал, что в результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" ВСУ лишились более 80 военных и гаубицы Д-30 на Краснолиманском направлении. Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ