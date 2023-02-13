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Опубликовано 13 февраля 2023, 11:41

ВСУ лишились более 80 военных и гаубицы Д-30 на Краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили свыше 80 бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные на Краснолиманском направлении лишили ВСУ не только живой силы, но и техники. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" <...> уничтожено более 80 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30", — сказал он.

Наши военнослужащие действовали в районах населённых пунктов Ямполовка ДНР, а также Червоная Диброва, Червонопоповка, Кузьмино и Стельмаховка ЛНР.

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Ранее сообщалось, что ВС РФ за минувшие сутки уничтожили более 150 украинских военных на Донецком направлении. Были ликвидированы вместе с тем две гаубицы Д-30.

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Евгения Колесникова
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