Минобороны РФ: Российские военные освободили населённый пункт Красная Гора в ДНР

Российские военные взяли под полный контроль населённый пункт Красная Гора в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населённый пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики", — сказал он.