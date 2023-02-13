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Опубликовано 13 февраля 2023, 11:27

Минобороны РФ: Российские военные освободили населённый пункт Красная Гора в ДНР

Российские военные взяли под полный контроль населённый пункт Красная Гора в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населённый пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики", — сказал он.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские военные уничтожили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове. Речь идёт о цехах на территории машиностроительного завода им. Малышева.

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Vk.com / Минобороны России

Варвара Романова
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