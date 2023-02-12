ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 февраля 2023, 12:12

Российские военные уничтожили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове

Российские войска в ходе спецоперации уничтожили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного Завода им. Малышева", — отметил он.

ВС РФ уничтожили свыше 250 украинских бойцов и две гаубицы США на Донецком направлении
ВС РФ уничтожили свыше 250 украинских бойцов и две гаубицы США на Донецком направлении

Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районе Павловки и Угледара, уничтожив более 50 бойцов.

BannerImage

VK / Минобороны России

Илья Суриков
  • Новости
  • Игорь Конашенков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar