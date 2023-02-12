Российские военные уничтожили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове
Российские войска в ходе спецоперации уничтожили цеха сборки бронетанковой техники ВСУ в Харькове. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате высокоточного ракетного удара ВКС России в городе Харькове поражены цеха сборки бронетанковой техники ВСУ на территории машиностроительного Завода им. Малышева", — отметил он.
Ранее Лайф рассказывал, что ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районе Павловки и Угледара, уничтожив более 50 бойцов.