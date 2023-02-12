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Опубликовано 12 февраля 2023, 12:08

ВС РФ уничтожили свыше 250 украинских бойцов и две гаубицы США на Донецком направлении

Вооружённые силы России на Донецком направлении уничтожили более 250 украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии Южной группировки войск за сутки уничтожено свыше 250 украинских военнослужащих", — сказал он.

Наши силовики вместе с тем ликвидировали БМП, четыре автомобиля, две артиллерийские системы М777 американского производства, самоходные гаубицы М109 "Паладин" и "Акация", буксируемую пушку "Гиацинт" и две противотанковые пушки "Рапира". Кроме того, ВС РФ уничтожили склад боеприпасов в районе посёлка Белогоровка в ЛНР.

МО: С начала спецоперации ВС РФ уничтожили около 3,1 тысячи беспилотников Украины
МО: С начала спецоперации ВС РФ уничтожили около 3,1 тысячи беспилотников Украины

Ранее Лайф рассказывал, что российские бойцы установили контроль над населённым пунктом Красная Гора в Донецкой Народной Республике.

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ТАСС / Станислав Красильников

Евгения Колесникова
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