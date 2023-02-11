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Опубликовано 11 февраля 2023, 12:12

МО: С начала спецоперации ВС РФ уничтожили около 3,1 тысячи беспилотников Украины

Вооружённые силы России с начала специальной военной операции на Украине уничтожили почти 3,1 тысячи беспилотных летательных аппаратов противника. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 384 самолёта, 207 вертолётов, 3088 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплекса", — говорится в сообщении.

Вместе с тем наши военнослужащие уничтожили 7826 танков и других ББМ, 1015 боевых машин РСЗО, 4061 орудие полевой артиллерии и миномётов, 8326 единиц специальной военной автомобильной техники.

ВС РФ уничтожили до 40 бойцов ВСУ и гаубицу Д-30 на Купянском направлении
ВС РФ уничтожили до 40 бойцов ВСУ и гаубицу Д-30 на Купянском направлении

Ранее Конашенков сообщал, что российские военные за сутки уничтожили 95 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении. Ликвидирована оказалась и артсистема М109 производства США.

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VK / Минобороны России

Евгения Колесникова
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