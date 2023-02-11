Российские военные за сутки уничтожили 95 бойцов ВСУ на Южно-Донецком направлении

ВС РФ за минувшие сутки уничтожили около 95 бойцов ВСУ, а также артсистему М109 производства США на Южно-Донецком направлении в зоне СВО. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили более 95 украинских военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, два автомобиля, артиллерийскую систему М109 Paladin производства США, три гаубицы Д-20, а также гаубицу "Гиацинт-Б", — отметил представитель ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили склады ВСУ возле населённых пунктов Елизаветовка, Доброволье и Новоукраинка.