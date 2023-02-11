Российские военные уничтожили гаубицы "Мста-Б" и Д-30 ВСУ на Херсонском направлении
Российские военные в ходе СВО за минувшие сутки уничтожили две гаубицы "Мста-Б" и Д-30 Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и Д-30", — отметил он.
Кроме того, ВС РФ поразили склад с вооружением украинских военнослужащих, расположенный в районе Херсона.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВСУ собрали 20-тысячную группировку на подконтрольной Киеву части Запорожской области.
ТАСС / Таисия Воронцова