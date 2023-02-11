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Опубликовано 11 февраля 2023, 11:55

Российские военные уничтожили гаубицы "Мста-Б" и Д-30 ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные в ходе СВО за минувшие сутки уничтожили две гаубицы "Мста-Б" и Д-30 Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Херсонском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы "Мста-Б" и Д-30", — отметил он.

Кроме того, ВС РФ поразили склад с вооружением украинских военнослужащих, расположенный в районе Херсона.

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Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что ВСУ собрали 20-тысячную группировку на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Артур Белкин
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