Украинские войска собрали двадцатитысячную группировку на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По нашим оценкам, вдоль линии боевого соприкосновения в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области скопилась двадцатитысячная группировка противника, но этого будет недостаточно для организации полномасштабного наступления", — отметил он.

По словам Рогова, ВСУ также наращивают количество единиц военной техники и боеприпасов. Он подчеркнул, что российской стороне необходимо действовать на упреждение.