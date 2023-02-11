Рогов: ВСУ собрали 20-тысячную группировку на подконтрольной части Запорожской области
Украинские войска собрали двадцатитысячную группировку на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом РИА "Новости" рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"По нашим оценкам, вдоль линии боевого соприкосновения в подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области скопилась двадцатитысячная группировка противника, но этого будет недостаточно для организации полномасштабного наступления", — отметил он.
По словам Рогова, ВСУ также наращивают количество единиц военной техники и боеприпасов. Он подчеркнул, что российской стороне необходимо действовать на упреждение.
А ранее военный аналитик Майкл Кофман заявил, что западные танки не станут "волшебной палочкой" для Украины. По его мнению, тот или иной вид оружия имеет наибольший эффект, когда впервые применяется в военном конфликте. При этом в ходе нынешних боевых действий уже уничтожены тысячи танков украинской стороны.
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