В Крыму пообещали превосходящий во много раз ответ на атаку ВСУ
Парламентарий Гемпель: Украина получит мощный ответ в случае удара по Крыму
Если Украина решит ударить по Крыму британскими ракетами, то получит превосходящий во много раз по силе ответ от российских войск. Об этом заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА "Новости".
"Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории — Крыму — ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе", — сказал политик.
Киев и многие западные страны, продолжил Гемпель, ошибочно принимают за слабость дружелюбную и взвешенную политику РФ. По словам парламентария, Москва имеет достаточно сил и средств поставить Украину на место. Жители Крыма настроены решительно по отношению к вражеским действиям и готовы отстаивать территорию, мир и благополучие, подчеркнул политик.
Ранее британский премьер Риши Сунак заявил о намерении Лондона передать Киеву более дальнобойное вооружение, чтобы "нарушить возможности России" по нанесению ударов.
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