Если Украина решит ударить по Крыму британскими ракетами, то получит превосходящий во много раз по силе ответ от российских войск. Об этом заявил глава Комитета крымского парламента по народной дипломатии и международным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА "Новости".

"Они должны понимать, что в случае нанесения удара по российской территории — Крыму — ответ будет мощным и превосходящим во много раз по силе", — сказал политик.

Киев и многие западные страны, продолжил Гемпель, ошибочно принимают за слабость дружелюбную и взвешенную политику РФ. По словам парламентария, Москва имеет достаточно сил и средств поставить Украину на место. Жители Крыма настроены решительно по отношению к вражеским действиям и готовы отстаивать территорию, мир и благополучие, подчеркнул политик.