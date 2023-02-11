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11 февраля, 12:05

ВС РФ уничтожили до 40 бойцов ВСУ и гаубицу Д-30 на Купянском направлении

Поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины нанесено ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск РФ на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, российские войска в районе населённых пунктов Новосёловское ЛНР, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области уничтожили до 40 украинских бойцов, два автомобиля и гаубицу Д-30. Также наши военнослужащие ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Это произошло в городе Волчанск Харьковской области.

Российские военные уничтожили гаубицы "Мста-Б" и Д-30 ВСУ на Херсонском направлении

Российские военные уничтожили гаубицы "Мста-Б" и Д-30 ВСУ на Херсонском направлении

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили до 120 украинских военных на Краснолиманском направлении. Там же противник потерял четыре боевые бронированные машины.

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VK / Минобороны России

Светлана Оперук
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