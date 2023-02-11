ВС РФ уничтожили до 40 бойцов ВСУ и гаубицу Д-30 на Купянском направлении

Поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины нанесено ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии Западной группировки войск РФ на Купянском направлении. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Так, российские войска в районе населённых пунктов Новосёловское ЛНР, Новомлынск, Гряниковка и Крахмальное Харьковской области уничтожили до 40 украинских бойцов, два автомобиля и гаубицу Д-30. Также наши военнослужащие ликвидировали склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Это произошло в городе Волчанск Харьковской области.