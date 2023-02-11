ВС России уничтожили до 120 украинских военных на Краснолиманском направлении
Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили до 120 украинских солдат на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям противника", — сказал он в ходе брифинга.
В этом же районе противник потерял четыре боевые бронированные машины, одну боевую машину пехоты, а также установку РСЗО "Град" и две гаубицы Д-20, добавил Конашенков.
А ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские военные не сдают Артёмовск вопреки здравому смыслу. По его словам, у противника есть возможность отойти на более укреплённые позиции, однако он продолжает тянуть время.
VК / Минобороны России