Пушилин: Украина не сдаёт Артёмовск вопреки здравому смыслу

Вопреки здравому смыслу, ВСУ продолжают оставаться в Артёмовске и жертвуют жизнями своих бойцов, заявил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. По его словам, у противника есть возможность отойти на более укреплённые позиции, однако он продолжает тянуть время.

"Если бы они руководствовались тем, что нужно сохранить личный состав, сохранить жизни своих военнослужащих, то, конечно же, вообще целесообразно было бы отойти на более укреплённые позиции, у них такая возможность есть, но они этим не пользуются", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".