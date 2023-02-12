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Опубликовано 12 февраля 2023, 08:51

Российские военные взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

Пригожин: Военные РФ взяли под контроль населённый пункт Красная Гора в ДНР

Российские бойцы установили контроль над населённым пунктом Красная Гора в Донецкой Народной Республике. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населённый пункт Красная Гора", — говорится в его посте.

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Ранее Лайф рассказывал, что российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области. Об этом 10 февраля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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Telegram / Пресс-служба Пригожина

Евгения Колесникова
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