Российские военные взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР

Российские бойцы установили контроль над населённым пунктом Красная Гора в Донецкой Народной Республике. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населённый пункт Красная Гора", — говорится в его посте.