Российские военные взяли под контроль ещё один населённый пункт в ДНР
Пригожин: Военные РФ взяли под контроль населённый пункт Красная Гора в ДНР
Российские бойцы установили контроль над населённым пунктом Красная Гора в Донецкой Народной Республике. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба основателя частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Сегодня штурмовыми отрядами ЧВК "Вагнер" был взят населённый пункт Красная Гора", — говорится в его посте.
Ранее Лайф рассказывал, что российские войска полностью освободили Двуречное в Харьковской области. Об этом 10 февраля сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Telegram / Пресс-служба Пригожина