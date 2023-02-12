ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ в районе Павловки и Угледара, уничтожив более 50 бойцов

Российские военные за минувшие сутки нанесли ВСУ огневое поражение в районе населённых пунктов Павловка и Угледар в ДНР, уничтожив более 50 украинских военнослужащих. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Павловка и Угледар Донецкой Народной Республики. Потери противника на данном направлении за сутки составили свыше 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и гаубица "Мста-Б", — отметил представитель ведомства.

Кроме того, российские военные уничтожили два склада боеприпасов ВСУ в районе Елизаветовки в ДНР и Дружелюбовки в Запорожской области.