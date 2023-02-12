ВС РФ за сутки уничтожили до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении

Российские военные за сутки уничтожили до 100 украинских солдат на Краснолиманском направлении. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин и самоходная гаубица "Акация", — отметил он.

Конашенков уточнил, что на этом участке штурмовая и армейская авиация, артиллерия, а также тяжёлые огнемётные системы группировки войск "Центр" поразили подразделения противника в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества.