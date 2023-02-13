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Регион
Опубликовано 13 февраля 2023, 11:28

Российские войска уничтожили 150 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки

Свыше 150 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении за сутки. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил четыре боевые бронемашины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.

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На днях Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили около 95 бойцов ВСУ, а также артсистему М109 производства США на Южно-Донецком направлении. А до этого на прошлой неделе российские войска на Донецком направлении уничтожили более 140 военных ВСУ, две американские артсистемы М777 и польскую гаубицу Krab.

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vk.com / Минобороны России

Алексей Берковиц
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