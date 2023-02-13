Российские войска уничтожили 150 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки

Свыше 150 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении за сутки. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил четыре боевые бронемашины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.