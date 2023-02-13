Российские войска уничтожили 150 бойцов ВСУ на Донецком направлении за сутки
Свыше 150 украинских военнослужащих были уничтожены на Донецком направлении за сутки. Такие данные озвучил на брифинге в понедельник официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Среди других потерь противника на данном направлении он перечислил четыре боевые бронемашины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.
На днях Лайф сообщал, что ВС РФ уничтожили около 95 бойцов ВСУ, а также артсистему М109 производства США на Южно-Донецком направлении. А до этого на прошлой неделе российские войска на Донецком направлении уничтожили более 140 военных ВСУ, две американские артсистемы М777 и польскую гаубицу Krab.
vk.com / Минобороны России