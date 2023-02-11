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Опубликовано 11 февраля 2023, 12:03

ВС РФ уничтожили более 140 бойцов ВСУ и технику противника на Донецком направлении

За сутки российские войска на Донецком направлении уничтожили более 140 военных ВСУ, две американские артсистемы М777 и польскую гаубицу Krab. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Krab польского производства", — отметил он.

Три человека пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области со стороны ВСУ
Три человека пострадали при обстреле Шебекина в Белгородской области со стороны ВСУ

Представитель ведомства также добавил, что российские войска ликвидировали гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. По его словам, в районах населённых пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское ДНР уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.

Ранее Лайф писал о том, что на Херсонском направлении российские военные в ходе СВО за сутки уничтожили две гаубицы "Мста-Б" и Д-30 Вооружённых сил Украины.

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ТАСС / Таисия Воронцова

Илья Суриков
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