За сутки российские войска на Донецком направлении уничтожили более 140 военных ВСУ, две американские артсистемы М777 и польскую гаубицу Krab. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении в результате успешных наступательных действий "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено свыше 140 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты и шесть автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Krab польского производства", — отметил он.

Представитель ведомства также добавил, что российские войска ликвидировали гаубицы "Гиацинт-Б" и Д-30, а также американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50. По его словам, в районах населённых пунктов Бердычи, Авдеевка и Новопокровское ДНР уничтожены три склада боеприпасов ВСУ.