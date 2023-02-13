Российские военные поразили пункт ремонта техники бригады ВСУ вблизи Славянска в ДНР

ВС РФ нанесли поражение пункту ремонта техники бригады Вооружённых сил Украины вблизи Славянска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе города Славянска Донецкой Народной Республики поражён пункт ремонта и восстановления вооружения и военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ", — отметил он.

Ранее Лайф писал, что ВС РФ уничтожили до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении. На этом участке штурмовая и армейская авиации поразили подразделения противника в районах населённых пунктов Торское и Ямполовка ДНР.