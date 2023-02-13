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13 февраля, 11:32

Российские войска уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военных. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он указал, что артиллерия российской Западной группировки войск нанесла поражение подразделениям ВСУ.

"На Купянском направлении огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новосёловское Луганской Народной Республики", — уточнил представитель ведомства.

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Кроме живой силы была уничтожена и техника противника. Это две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.

Ранее Лайф сообщал о том, что на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили гаубицы "Гвоздика" и "Акация" Вооружённых сил Украины.

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ТАСС / Владимир Гердо

Илья Суриков
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