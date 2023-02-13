Российские войска уничтожили более 30 бойцов ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских военных. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он указал, что артиллерия российской Западной группировки войск нанесла поражение подразделениям ВСУ.

"На Купянском направлении огнём артиллерии Западной группировки войск нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Крахмальное, Гряниковка, Тимковка Харьковской области, а также Новосёловское Луганской Народной Республики", — уточнил представитель ведомства.

Кроме живой силы была уничтожена и техника противника. Это две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.