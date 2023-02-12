Российские войска уничтожили гаубицы "Гвоздика" и "Акация" на Херсонском направлении

За минувшие сутки российские военнослужащие в ходе контрбатарейной борьбы уничтожили самоходные гаубицы "Гвоздика" и "Акация" на Херсонском направлении. Такое заявление сделал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены: самоходная гаубица "Гвоздика", самоходная гаубица "Акация", — сказал он.

Военные РФ также ликвидировали радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-50 в районе села Куйбышево в Херсонской области.