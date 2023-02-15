Российские войска уничтожили восемь украинских диверсионных групп на Купянском направлении

Российские военные уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп за сутки на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — отметил он.

Кроме того, на Купянском направлении, в районах Двуречной и Котляровки Харьковской области, ВС РФ ударили по 14-й механизированной бригаде ВСУ и 103-й бригаде территориальной обороны.