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15 февраля, 11:46

Российские войска уничтожили восемь украинских диверсионных групп на Купянском направлении

Российские военные уничтожили восемь украинских диверсионно-разведывательных групп за сутки на Купянском направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районах населённых пунктов Крахмальное, Масютовка, Першотравневое, Тимковка Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики уничтожены восемь диверсионно-разведывательных групп ВСУ", — отметил он.

Кроме того, на Купянском направлении, в районах Двуречной и Котляровки Харьковской области, ВС РФ ударили по 14-й механизированной бригаде ВСУ и 103-й бригаде территориальной обороны.

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А 6 февраля стало известно, что российские военные пресекли деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ в Харьковской области и ЛНР.

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Александра Вишнякова
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