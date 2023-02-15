ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 февраля 2023, 11:53
5770

Бойцы группировки "Восток" разгромили подразделение ВСУ под Угледаром

ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара и Новосёлки в ДНР

Бойцы российской группировки "Восток" нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе населённых пунктов Угледар и Новосёлка в ДНР. Как рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, военные действовали при поддержке огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районе населённых пунктов Угледар и Новосёлка в ДНР", — сказал он.

Украинские военные на данном направлении за сутки лишились свыше 60 солдат, двух танков, четырёх боевых машин пехоты, двух боевых бронированных машин, гаубиц Д-20, Д-30 и гаубицы "Гвоздика".

ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР и Запорожье
ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР и Запорожье

Ранее Лайф рассказывал, что в результате огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск "Центр" ВСУ лишились более 80 военных и гаубицы Д-30 на Краснолиманском направлении. Кроме того, были уничтожены три боевые бронированные машины.

BannerImage

Vk.com / Минобороны России

Оксана Попова
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar