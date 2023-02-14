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Опубликовано 14 февраля 2023, 11:48
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ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР и Запорожье

Российские военные нанесли поражение подразделениям Вооружённых сил Украины в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Левадное и Орехов Запорожской области", — отметил он.

По данным Конашенкова, потери противника составили до 40 военных, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы — "Мста-Б" и Д-30. Также был уничтожен украинский склад боеприпасов в районе Малиновки в Запорожской области.

Российские военные закрепились на окраинах Угледара в ДНР
Российские военные закрепились на окраинах Угледара в ДНР

А накануне в МО РФ рассказали, что российские силы нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, уничтожив более 60 украинских военных.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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