ВС РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в ДНР и Запорожье

Российские военные нанесли поражение подразделениям Вооружённых сил Украины в ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" наносилось комплексное огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Угледар Донецкой Народной Республики, Левадное и Орехов Запорожской области", — отметил он.

По данным Конашенкова, потери противника составили до 40 военных, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы — "Мста-Б" и Д-30. Также был уничтожен украинский склад боеприпасов в районе Малиновки в Запорожской области.