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Опубликовано 13 февраля 2023, 11:27

ВС РФ уничтожили более 60 украинских военных в районе Угледара и Пречистовки

Вооружённые силы РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, уничтожив более 60 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики", — отметил он.

Общие потери ВСУ за сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

ВС РФ за сутки уничтожили до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении
ВС РФ за сутки уничтожили до 100 украинских военных на Краснолиманском направлении

А 11 февраля стало известно, что ВС РФ уничтожили около 95 бойцов ВСУ, а также артсистему М109 производства США на Южно-Донецком направлении в зоне СВО.

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Vk.com / Минобороны России

Александра Вишнякова
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