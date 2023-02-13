ВС РФ уничтожили более 60 украинских военных в районе Угледара и Пречистовки
Вооружённые силы РФ нанесли поражение подразделениям ВСУ в районе Угледара и Пречистовки в ДНР, уничтожив более 60 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"На Южно-Донецком направлении артиллерией группировки войск "Восток" нанесено огневое поражение по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка и Угледар Донецкой Народной Республики", — отметил он.
Общие потери ВСУ за сутки на этом направлении составили более 60 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.
А 11 февраля стало известно, что ВС РФ уничтожили около 95 бойцов ВСУ, а также артсистему М109 производства США на Южно-Донецком направлении в зоне СВО.
Vk.com / Минобороны России