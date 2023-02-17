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Регион
Опубликовано 17 февраля 2023, 11:25
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Украинская армия несёт серьёзные потери на двух направлениях

Генерал-лейтенант Конашенков: Более 70 военных ВСУ уничтожены на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Более 70 украинских военных были уничтожены за сутки на двух направлениях специальной операции: Южно-Донецком и Запорожском. Об этом доложил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника он перечислил боевую машину пехоты, две бронемашины, два пикапа, установку РСЗО "Ураган", две гаубицы Д-20, а также артиллерийскую систему М777 американского производства.

ВСУ потеряли почти целый батальон на Донецком фронте
ВСУ потеряли почти целый батальон на Донецком фронте

Ранее Лайф сообщал, что до сотни бойцов потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении за сутки: крупное поражение противнику было нанесено под Червоной Дибровой, Червонопоповкой и Стельмаховкой.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Алексей Берковиц
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