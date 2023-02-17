Украинская армия несёт серьёзные потери на двух направлениях

Более 70 украинских военных были уничтожены за сутки на двух направлениях специальной операции: Южно-Донецком и Запорожском. Об этом доложил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.

Среди других потерь противника он перечислил боевую машину пехоты, две бронемашины, два пикапа, установку РСЗО "Ураган", две гаубицы Д-20, а также артиллерийскую систему М777 американского производства.