Украинская армия несёт серьёзные потери на двух направлениях
Генерал-лейтенант Конашенков: Более 70 военных ВСУ уничтожены на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Более 70 украинских военных были уничтожены за сутки на двух направлениях специальной операции: Южно-Донецком и Запорожском. Об этом доложил на брифинге в пятницу официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков.
Среди других потерь противника он перечислил боевую машину пехоты, две бронемашины, два пикапа, установку РСЗО "Ураган", две гаубицы Д-20, а также артиллерийскую систему М777 американского производства.
Ранее Лайф сообщал, что до сотни бойцов потеряла украинская армия на Краснолиманском направлении за сутки: крупное поражение противнику было нанесено под Червоной Дибровой, Червонопоповкой и Стельмаховкой.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo